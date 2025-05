Joao Felix: "Il mio rapporto con Conceiçao? Buono"

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Joao Felix ha commentato anche il suo inizio di avventura in rossonero e il gol all'esordio contro la Roma in Coppa Italia a San Siro: "Ero molto felice di aver debuttato con una rete a San Siro, di fronte ai nostri tifosi. È stato un momento molto bello. Io faccio sempre quello che serve per la squadra. Sono qui per dare il meglio di me, che giochi in difesa, a centrocampo o in attacco. Mi alleno al massimo e cerco di farmi trovare pronto quando il mister ha bisogno".

Da quando Sergio Conceiçao ha deciso di passare al 3-4-3, il portoghese, arrivato a Milanello in prestito secco dal Chelsea durante il mercato di gennaio, sta giocando pochissimo: "L’importante è che veniamo da due vittorie di fila, una delle quali nel derby. La squadra sta bene e vogliamo continuare così fino alla fine per coronare il sogno che abbiamo tutti ovvero vincere la Coppa Italia. Abbiamo fiducia e buone sensazioni. Il mio rapporto con Conceiçao? Buono. Lo conoscevo prima di venire qua, sia come tecnico sia come persona (Joao è amico del figlio di Sergio, Rodrigo ndr). La nostra è una relazione normale, come quella tra un allenatore e un calciatore".