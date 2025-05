Milan, gli impegni dei rossoneri nel mese di maggio: il 14 la finale di Coppa Italia

vedi letture

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Cinque partite, di cui quattro di campionato, prima del rompete le righe per l'annata 2024/25. Il clou del mese sarà indubbiamente la doppia sfida contro il Bologna, perché dopo il primo atto in Serie A ci sarà quello, all'Olimpico di Roma, nella Finale di Coppa Italia. Una partita che metterà in palio un trofeo che ci manca da tanto tempo, oltre a un posto in Europa.

SERIE A

35ª giornata, Genoa-Milan, lunedì 5 maggio alle 20.45 (DAZN) - Stadio Luigi Ferraris

36ª giornata, Milan-Bologna, venerdì 9 maggio ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW) - San Siro

37ª giornata, Roma-Milan, data e ora da definire - Stadio Olimpico

38ª giornata, Milan-Monza, data e ora da definire - San Siro

COPPA ITALIA

Finale, Milan-Bologna, mercoledì 14 maggio ore 21.00 (Canale 5) - Stadio Olimpico (Roma)