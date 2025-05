Galli: "Baresi è stato un esempio. Dal punto di vista difensivo era incredibile, in tutto"

Intervenuto nel corso del podscat Centrocampo, l'ex rossonero Fillippo Galli ha ripercorso un po' quelli che sono stati i suoi anni al Milan, prima da calciatore e poi da responsabile del settore giovanile.

Franco Baresi sarà stato per te sicuramente un mentore no?

"Assolutamente. È stato un esempio. Io andavo in curva, andavo allo stadio quando Franco Baresi era già protagonista, come ad esempio nell'anno della stella. E quindi poi giocare al suo fianco è stato un altro sogno che diventava realtà. E a volte ancora dico: "È vero, era vero, questa cosa è stata reale?". E lo è stato, perché Franco è stato per me il più grande giocare. Poi ovvio se lo mettiamo a confronto con Maradona o con altri ruoli non possiamo fare paragoni, però Franco dal punto di vista difensivo era incredibile: dalle letture delle situazioni di gioco, nei gesti tecnici, in tutto".