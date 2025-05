MN - Jovic in miglioramento, ma oggi ancora allenamento personalizzato

A pochi giorni dalla sfida di Genova, il Milan è tornato in campo per preparare al meglio la gara in programma lunedì sera al Ferraris. Tra le possibili novità per Sergio Conceiçao, da tenere monitorata la situazione legata a Luka Jovic, out nella precedente gara contro il Venezia per una lombalgia acuta. Il serbo, prima di questo infortunio sembrava essere in uno stato di forma fisico e mentale davvero importante, come testimoniato dalla doppietta messa a segno contro l'Inter nella semifinale di Coppa Italia.

Tuttavia, come appreso dalla nostra redazione, il numero nove rossonero è in miglioramento, ma oggi ha svolto ancora un allenamento personalizzato a Milanello.

Di Pietro Mazzara