CorSport: "Maignan, cinque vittorie e rinnovo"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Maignan, cinque vittorie e rinnovo". Dopo un periodo negativo, Mike Maignan sembra essere tornato ai suoi livelli e a dare sicurezza a tutta la squadra rossonera, subendo un solo gol nelle ultime partite disputate. Domenica contro il Venezia, il francese, che vuole chiudere al meglio la stagione (mancano quattro partite di campionto e la finale di Coppa Italia) ha ottenuto il suo 12° clean sheet in questo campionato: meglio di lui in questa stagione Mile Svilar della Roma a quota 14, Alex Meret e Michele Di Greogrio a 13.

Arrivati ormai a maggio, Maignan si aspetta a breve un nuovo contatto con la dirigenza per risolvere la questione rinnovo. Un'intesa di massima era stata trovata nelle scorse settmane a circa 5 milioni di euro a stagione, ma poi il periodo negativo attraversato da Mike aveva portato il Milan a riconsiderare la cifra da inserire nel nuovo contratto (quello attuale scade nel 2026). Senza prolungamento, il club rossonero sarà costretto a venderlo in estate per non perderlo tra un anno a zero.