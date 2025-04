MN - Milan, il Genoa è fortemente interessato ad Andrei Coubis

Secondo quanto appreso da Milannews.it, in vista del prossimo mercato estivo, il Genoa è fortemente interessato ad Andrei Coubis, difensore classe 2003 del Milan Futuro che è legato al club di via Aldo Rossi fino al 30 giugno 2027.

Questi i numeri stagioni di Coubis con la maglia del Milan Futuro:

PRESENZE SERIE C: 34

PRESENZE COPPA ITALIA SERIE C: 3

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 2975'

GOL: 1

AMMONIZIONI: 8

ESPULSIONI: 2

La Lega Pro ha pubblicato le date e gli orari ufficiali dei playout:

Sabato 10 maggio, ore 20.00: Milan Futuro-SPAL, stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno

Sabato 17 maggio, ore 20.00: SPAL-Milan Futuro, stadio "Paolo Mazza" di Ferrara