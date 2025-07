Brown ha chances per diventare l'erede di Theo, ma non è il preferito del Milan

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il collega Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciomercato in entrata, e in uscita, del Milan, facendo il nome di un nuovo candidato alla fascia sinistra rossonera: Archie Brown, anglo-giamaicano classe 2002 attualmente in forze al Gent:

"Nome nuovo, in esclusiva che vogliamo raccontarvi qui su YouTube, sul quale abbiamo lavorato sia io che Fabrizio. È un nome che il Milan sta considerando come possibile sostituto di Theo Hernandez. Il profilo che il Milan sta cercando per quel tipo di posizione, e per quel tipo di ruolo, è sicuramente un nome giovane, un nome che in prospettiva può diventare un top player, e oggi vi possiamo svelare un nome che è all'interno di una short list di nomi, quindi ce ne sono almeno 3. Ce ne uno che sarebbe il preferito, che cercheremo di raccontarvi nei prossimi giorni, e poi ce ne un altro che ha delle chances per poter diventare difatti il sostituto di Theo Hernandez, ed è Archie Brown, terzino sinistro inglese, U20, classe 2002 del Gent, con un contratto in scadenza nel giugno 2027, quindi comunque è un calciatore che si è messo in mostra sia nel club sia in Nazionale per le proprie qualità. Vi posso assicurare che chiedendo anche ai vari addetti ai lavori me ne parlano molto bene. È un calciatore di grande prospettiva futura. Capiremo se il Milan vorrà affondare su di lui, ma vi posso garantire che è uno dei nomi che il Milan sta valutando come possibile rimpiazzo di Theo Hernandez".