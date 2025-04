Futuro Liberali, Moretto: "A fine anno le parti si incontreranno, la tendenza è che possa scegliere un percorso lontano dal Milan"

vedi letture

Stagione particolare per Mattia Liberali, che ha iniziato tra Milan Futuro e Primavera, ha toccato la Prima Squadra con Fonseca e sta finendo la stagione nuovamente in Primavera con mister Guidi. Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, parla della sua situazione contrattuale in un video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Milan deve rinnovare Liberali, il suo contratto scade nel 2026. È uno dei giocatori più promettenti all’interno del panorama italiano per età e qualità. Ha debuttato in prima squadra, quest’anno ha avuto un percorso un po’ irregolare, soprattutto nelle scelte di gestione del calciatore all’interno del mondo Milan. Ha giocato in prima squadra, nel Milan Futuro, in Primavera. Non è ancora stato affrontato il discorso rinnovo ed il giocatore scade nel 2026. Ad oggi la tendenza è che a fine anno le parti si incontreranno per cercare di trovare una soluzione per quanto riguarda il futuro oltre il 2026, ma la tendenza è che Liberali possa provare e cercare una strada di crescita diversa per la sua carriera, lontano dal Milan. Ad oggi questa è la tendenza”.A