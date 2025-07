Lucca viene considerato un obiettivo del Milan (solo) in caso di uscita di Gimenez

vedi letture

Nel corso degli scorsi giorni il Milan si è inserito nella corsa a Lorenzo Lucca, entrando in contatto sia con gli agenti del giocatore che con l'Udinese stesso, sfidando il Napoli che da tempo è sulle tracce del calciatore.

Stando però a quanto riportato questa mattina dai colleghi di Tuttosport, Lucca viene considerato un obiettivo del Milan (solo) in caso di uscita di Santiago Gimenez, che a quanto pare non sembrerebbe il prototipo di attaccante per Max Allegri. Nonostante questo, comunque, salvo incredibili colpi di scena il messicano dovrebbe restare in rossonero, facendo così raffreddare la pista Lucca e scaldandone altre, come ad esempio quella che porta a Dusan Vlahovic (?).