Visite a Parigi con l'Al Hilal per Theo: ha firmato un triennale

L'addio di Theo Hernandez al Milan è sempre più vicino. Il francese, dopo sei anni in rossonero è pronto a lasciare Milanello con destinazione Arabia Saudita e più precisamente Al Hilal dove si accaserà per la prossima stagione. Come riporta Gianluca Di Marzio, nella giornata di oggi Theo Hernandez ha svolto le visite mediche con il club arabo a Parigi. Successivamente, in questi minuti, è arrivata anche la firma sul contratto triennale che precede l'ufficialità dei due club. Il terzino passa alla squadra di Simone Inzaghi per 25 milioni di euro.

Intanto Theo Hernandez ha risposto al saluto di Leao: "Mon frere, non mi dimenticherò mai di quello che abbiamo vissuto insieme e di quello che abbiamo fatto insieme per questa maglia. Ti voglio tanto bene fratello mio... In bocca al lupo per tutto! Farò sempre il tifo per te, THEAO".