Como, proseguono i contatti con Davinson Sanchez: così il futuro di Thiaw potrebbe essere ancora rossonero

Non si fermano a Malick Thiaw e Carl Starfelt le valutazioni del Como per rinforzare il reparto difensivo. Dopo le recenti voci su Jacobo Ramon, oggi il Corriere dello Sport riporta l’interesse del club lombardo per Davinson Sanchez.

Secondo quanto riferito, ci sarebbero stati contatti tra le parti, ma il difensore colombiano ha già avviato una trattativa con il Galatasaray per il prolungamento del contratto attualmente in scadenza nel 2027. Il club turco, intanto, è al centro di movimenti di mercato in entrata, tra cui la possibile acquisizione a titolo definitivo di Victor Osimhen.

Sanchez, classe 1996, vanta una lunga esperienza a livello internazionale: 207 presenze e 5 gol con il Tottenham, 76 presenze e 8 reti con il Galatasaray, 47 partite e 7 gol con l’Ajax, 44 presenze e una rete con l’Atlético Nacional, oltre a un’apparizione con l’Ajax Under 21. Il suo palmarès include due Super Lig, una Coppa di Turchia, una Supercoppa Turca, un campionato colombiano, una Supercoppa colombiana e una Copa Libertadores.

Il Como, guidato da Cesc Fabregas, sta valutando profili con esperienza per affiancare i giovani già presenti in rosa. Ulteriori sviluppi sulla strategia di mercato del club sono attesi nei prossimi giorni.