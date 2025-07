Malick Thiaw rifiuta il Como ma rimane sul mercato

Malick Thiaw, come riportato anche dalla redazione di MilanNews.it questo pomeriggio, ha detto no alla proposta del Como che già da tempo era stata accettata dal Milan per un costo complessivo di 25 milioni e per la quale si attendeva ancora una risposta del difensore tedesco. Nonostante una proposta molto ricca con la prospettiva di uno stipendio da 4 milioni all'anno da parte della squadra allenata da Cesc Fabregas, il giocatore ha declinato l'offerta per aspettare proposte più allettanti dall'Europa.

Fabrizio Romano, nel video pubblicato sul suo canale YouTube, ha sottolineato che Malick Thiaw rimane sul mercato e che sia il calciatore tedesco che il Milan stesso rimangono alla ricerca di un potenziale acquirente. Il club soprattutto vorrebbe riuscire a incassare i 25 milioni che erano previsti dall'accordo con il Como e che, per il momento, sono sfumati con il "no" secco dell'ex calciatore dello Schalke 04. Su Thiaw c'è, prosegue Romano, l'interesse di club dall'Inghilterra e dalla Germania.