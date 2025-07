Da zero a eroe... e ritorno. Devis Vasquez non farà parte del Milan quest'anno

Dopo un inizio fulminante, nella scorsa stagione, forse Devis Vasquez pensava di essersi conquistato una possibilità. La vittoria contro la Roma, poi gli stop a Juventus e Fiorentina, più il rigore parato a Khvicha Kvaratskhelia contro il Napoli. Straordinario se non portentoso, tanto che qualcuno in rossonero - visti i chiari di luna fra Maignan e Sportiello, infortunati entrambi nello stesso periodo con Torriani come sostituto - aveva incominciato a storcere la bocca per il prestito con diritto di riscatto all'Empoli.

Com'è andata a finire, però, lo sanno davvero tutti. L'Empoli ha gettato via il margine che aveva per la salvezza, con Vasquez che non è stato riscattato. Come nessuno di quelli che erano in prestito, dopo la retrocessione. Il prestito allo Sheffield Wednesday e quello all'Ascoli di qualche tempo fa lo avevano fatto risalire agli onori delle cronache. Il Torino, del resto, aveva cercato di prenderlo come vice Milinkovic-Savic.

Da zero a eroe... e ritorno. Perché con la Juventus, in Coppa Italia, è riuscito a mettere i guantoni sul rigore di Yildiz, facendo passare i toscani fino alla semifinale. Tornando poi titolare dopo l'arrivo di Marco Silvestri, dalla Sampdoria, orchestrato per metterlo in concorrenza. Ora però è di nuovo Milan, sarà di nuovo prestito, per il portiere che Paolo Maldini aveva preso a inizio 2023, finendo per essere anche uno dei motivi per la sua sostituzione.