Per la corsia di sinistra il Milan valuta anche Ismail Jakobs del Galatasaray

Non solo Archie Brown del Gent. Oltre al solito Oleksandr Zinchenko, che resta comunque in lista, secondo La Gazzetta dello Sport il Milan starebbe valutando anche un profilo a più basso costo come Ismail Jakobs del Galatasaray.

25 anni, ha giocato in Bundesliga con la maglia del Colonia e in Francia con il Monaco, prima di trasferirsi in prestito ad Istanbul dove ha collezionato con la formazione giallorossa 23 presenze tra campionato ed Europa League. Il valore del suo cartellino, stando a dati Transfermarkt, dovrebbe aggirarsi attorno ai 7 milioni di euro.