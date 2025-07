Da Jashari al nuovo centravanti: il punto sulle trattative in entrata del Milan

Il Milan sta portando avanti la sua mezza rivoluzione, dopo l'arrivo di Igli Tare e Massimiliano Allegri. Samuele Ricci è già sbarcato a Milanello per poco meno di 25 milioni di euro complessivi, Luka Modric lo raggiungerà presto, con i due giocatori che avranno il complesso compito di non far rimpiangere Reijnders.

A centrocampo però ci sarà spazio per altri volti nuovi ed in questo senso il preferito, nonché il più vicino, resta Ardon Jashari del Club Brugge: il Milan si è mosso concretamente mettendo sul piatto oltre 35 milioni, il giocatore ha già dato il proprio via libera mentre non è ancora arrivato quello dei belgi. Ma la fumata bianca sembra dietro l'angolo.

Sistemato il centrocampo, ci sarà da mettere mano agli altri reparti: in difesa molto dipenderà dall'uscita di Thiaw, a quel punto i preferiti sono Leoni del Parma e Comuzzo della Fiorentina. Sulle corsie laterali servono innesti, almeno due: uno dei nomi che piace di più è quello di Guela Doué, esterno dello Strasburgo. C'è poi la questione centravanti: in questo senso il nome più raggiungibile sembra essere quello di Dusan Vlahovic, anche se i 12 milioni netti attualmente percepiti dal giocatore alla Juventus rappresentano un ostacolo di non poco conto.