Capitolo terzini: anche Emerson Royal e Terracciano sono in uscita

vedi letture

Theo Hernandez non sarà l'unico terzino che lascerà il Milan nel corso di questo calciomercato. Stando ai colleghi del Corriere dello Sport, infatti, anche Emerson Royal e Filippo Terracciano sarebbero in uscita dal club rossonero.

Mentre per l'esterno italiano ex Verona non si sarebbe mosso ancora nulla, per il brasiliano si è fatto vivo il Real Betis, club per il quale ha già giocato tra il 2019 ed il 2021. Al momento, però, gli spagnoli vorrebbero riportare in Spagna Emerson Royal in prestito, formula che al momento non convincerebbe più di tanto il Milan.