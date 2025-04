In caso di cessione di Chukwueze, c'è Laurienté che piace al Milan

Armand Laurienté è uno dei nomi di maggior spessore della Serie B 2024-25, con il Sassuolo già sicuro del ritorno in Serie A e in grado di programmare con calma la prossima campagna trasferimenti. I 17 gol segnati nel campionato cadetto accendono i fari della massima divisione sull'esterno francese che ha un contratto fino al 2027.

I neroverdi vorrebbero aprire a breve i negoziati per prolungare l'accordo ma la situazione è da monitorare. Attenzione ai rumors che arrivano da SportMediaset con il Milan che potrebbe effettuare un tentativo in estate per rinforzare il suo attacco. Il giocatore francese - stando a quanto riportato dal portale - sogna un futuro a San Siro e i rossoneri potrebbero bussare alle porte del Sassuolo con l'addio di Chukwueze.

Armand Laurienté è stato uno dei grandi protagonisti della promozione in Serie A del club emiliano, arrivata il 13 aprile scorso con ben cinque giornate di anticipo rispetto alla fine del torneo, con 30 presenze complessive. In queste partite ha segnato 17 gol, risultando il capocannoniere del campionato al momento, in Coppa Italia ha disputato una partita e segnato anche lì un gol. Ha anche fornito 5 assist.