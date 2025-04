Gozzini: "Nonostante tutto, a Theo piacerebbe allungare l’esperienza a Milano"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Theo Hernandez: "L’ultima stagione ha inevitabilmente compromesso ogni trattativa. La lista degli episodi controversi è lunga: il cooling-break a distanza di sicurezza da Fonseca, le panchine punitive, il rigore scippato e sbagliato a Firenze, il rosso per proteste dopo la Fiorentina e quello per simulazione con il Feyenoord che aveva compromesso il cammino Champions. La fascia da capitano data e poi tolta. Nonostante tutto allungare l’esperienza a Milano gli piacerebbe: in campo ha battuto il record di gol di Maldini e qui sono nati i suoi due figli. Nella buona e nella cattiva sorte: quando Theo sprintava, il club gli aveva riconosciuto l’aumento; oggi dopo un campionato col freno a mano tirato dovrà “accontentarsi” di qualcosa in meno.

Ecco, a lui la società ha avanzato una proposta di prolungamento. Il motivo è semplice: evitare il rischio dello svincolo gratuito e riguadagnare forza contrattuale. L’attuale scadenza – estate 2026 – gioca in favore di Theo, che tra poco più di un anno potrebbe scegliere liberamente la prossima destinazione. La più ambiziosa a livello tecnico o la più ricca, visto che non ci sarebbero spese di cartellino e solo soldi da offrire al giocatore. Una situazione che renderebbe complicata anche la gestione dell’ultimo anno di contratto rossonero, teoricamente il prossimo. Ecco perché club e Theo si sono riparlati: casualità o meno, da qualche partita Hernandez è più coinvolto nel gioco e meno distratto. Ancora troppe poche luci per cancellare una stagione fatta per lo più di ombre. Ecco perché la proposta per posticipare la scadenza c’è ma se crescono le cifre degli anni di contratto, diminuiscono quelle dell’ingaggio. Conseguenza di una stagione sotto la sufficienza: l’offerta, in sostanza, è al ribasso rispetto ai numeri attuali".