Il futuro di Emerson Royal è lontano dal Milan. Il Galatasasray resta una possibilità

vedi letture

Nonostante sia tornato a lavorare in gruppo dopo quasi 100 giorni, il futuro di Emerson Royal al Milan resta fortemente in bilico. L'arrivo di Kyle Walker e l'exploit di Alex Jimenez non facilitano di certo la situazione, col brasiliano che ad oggi è sceso al terzo posto nelle gerarchie di Sergio Conceiçao.

La sensazione è che anche con un nuovo allenatore la situazione non cambia: le possibilità di vedere Emerson Royal in rossonero anche l'anno prossimo sono basse, ma solo il tempo ci permetterà effettivamente di capire cosa ne sarà del terzino brasiliano ex Tottenham. Nel frattempo, stando a quanto riportato dai colleghi di QS, dopo esserlo stata già nello scorso calciomercato invernale, il Galatasaray resta una possibilità per Emerson Royal anche per la prossima estate.