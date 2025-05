Porte girevoli in difesa: il Milan ha già cominciato a visionare tre giovani centrali

Il Milan potrebbe cambiare qualcosa in difesa nella prossima stagione. Non tutti sono certi della conferma, ed è per questo che la dirigenza rossonera avrebbe cominciato a guardarsi attorno in vista del calciomercato, anche per evitare di farsi trovare poi impreparata al momento opportuno.

Scrive dunque Tuttosport che il Milan in queste ultime settimane ha seguito con attenzione, tramite i propri osservatori, tre giovani difensori come Diego Coppola (Verona), Caleb Okoli (Leicester) e Cristhian Mosquera (Valencia), sul quale si sarebbe tra le altre cose registrato l'interesse anche di un'altra squadra di Serie A, la Lazio.