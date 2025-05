Milan, la priorità è il rinnovo di Maignan altrimenti tutto su Carnesecchi

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio rivela come il portiere del Milan Mike Maignan si aspetta a breve un nuovo contatto con la dirigenza per risolvere la questione rinnovo. Nell’ultimo aggiornamento tra il Milan e gli agenti dell'estremo difensore francese era arrivata un’intesa di massima sull’ingaggio, ma poi il periodo negativo attraversato da Mike aveva portato Furlani a riconsiderare la cifra da inserire nel nuovo contratto. Il management di Maignan attende con trepidazione un segnale da Casa Milan, anche perché a breve si entrerà nell’ultimo anno di contratto (scadenza 30 giugno 2026) e in estate si dovrà prendere una decisione.

Il Milan ha la possibilità di trattenere Maignan con un ingaggio che sfiora i 5 milioni, considerando anche i bonus, oppure sarà costretto a venderlo per non perderlo a parametro zero. E dall’estero ci sono estimatori, in particolare dalla Premier League. Ma la priorità del francese resta il Milan, vuole proseguire anche senza Champions League.

I rossoneri, nel frattempo, nelle ultime settimane hanno provato a sondare il terreno per altri portieri per cautelarsi in caso di mancato prolungamento. Marco Carnesecchi dell’Atalanta è un nome che piace tanto nella sede di via Aldo Rossi, ma per ora non sono stati avviati contatti ufficiali.