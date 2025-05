Fofana come acqua deserto, è mancato tantissimo a questo Milan. Insieme a Pulisic è il miglior assist-man rossonero

Per questo importante finale di stagione, con la Coppa Italia unico vero obiettivo del gruppo di Sergio Conceiçao, i rossoneri possono (fortunatamente) contare ancora sul rendimento di Youssouf Fofana. Sì. Il centrocampista francese è stato il vero faro della mediana milanista, l'uomo in più sia con Fonseca che con Conceiçao. Tra i giocatori arrivati a Milano in questa stagione, Fofana è sicuramente tra i più positivi per quanto fatto emergere finora. Un solo gol, ma ben nove assist stagionali. Il focus sul numero 29 milanista.

L'uomo in più di questo Milan

Dopo un fisiologico periodo di flessione fisica, Youssouf Fofana è tornato a fare la differenza nel cuore del centrocampo rossonero. Il centrocampista francese, arrivato al Milan per garantire qualità e intensità, sta nuovamente incidendo in maniera decisiva nelle sorti della squadra, confermandosi uno dei protagonisti assoluti della stagione. Molto bene contro il Venezia, prezioso nel derby di Coppa contro l'Inter. Fofana a questa squadra è mancato come acqua nel deserto.

Assist-man insieme a Pulisic

Con sei assist in Serie A, Fofana è attualmente il miglior uomo assist del Milan insieme a Christian Pulisic (9 totali), un dato che testimonia la sua crescente influenza anche in fase offensiva. Ma il suo contributo va ben oltre i numeri: Fofana è il perno tattico del centrocampo milanista, un classico box-to-box capace di dettare i tempi di gioco e allo stesso tempo rompere le trame avversarie con grande efficacia. Il suo ritorno ai livelli di inizio stagione è una notizia eccellente per il Milan, che si affida alla sua energia, visione e dinamismo in vista del finale di campionato. Con un Fofana così, il centrocampo rossonero ha ritrovato il suo motore principale, per quello che per il Milan sarà un finale di stagione fondamentale con la finale di Coppa Italia.