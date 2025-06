Xhaka vuole il Milan. E il suo arrivo non escluderebbe Guerra

vedi letture

Dopo la cessione di Tijjani Reijnders, che nella giornata di ieri ha fatto il suo esordio con la maglia del Manchester City nel Mondiale per Club, il Milan è al lavoro per ricostruire il suo centrocampo. E il primo obiettivo in questo momento ha un nome e un cognome ben preciso: Granit Xhaka, giocatore del Beyer Leverkusen che per Massimiliano Allegri è il giocatore perfetto per la sua mediana.

XHAKA VUOLE IL MILAN - Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, lo svizzero ha le idee ben chiare per il suo futuro e starebbe spingendo per trasferirsi in rossonero. Vero che il Diavolo, a differenza della squadra tedesca, non giocherà le coppe europee nella prossima stagione, ma Xhaka è convinto che sia arrivato il momento giusto per provare una nuova esperienza e per questo è in pressing sul Bayer per convincerlo a lasciarlo andare al Milan. Il suo ingaggio rientra nei parametri milanisti, mentre va ancora trovata la quadra tra i due club: quello di via Aldo Rossi offre 10 milioni di euro, mentre i tedeschi chiedono qualcosa in più per il cartellino del giocatore che a settembre compirà 33 anni.

GUERRA COME REJNDERS? - Xhaka non sarà comunque l'unico rinforzo che il Diavolo vuole chiudere in mezzo al campo: il ds Igli Tare, che nei giorni scorsi è stato Leverkusen per trattare personalmente lo svizzero, vuole infatti inserire in rosa anche un giovane pronto ad inserirsi e cercare la porta, un po' come faceva Reijnders. E il primo nome della lista è quello di Javi Guerra, 22enne giocatore del Valencia che chiede almeno 25 milioni di euro. Ci sarà trattare, ma l'estate è lunga e il Milan farà di tutto per provare a portarlo alla corte di Allegri.