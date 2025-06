Leao è incedibile per il Milan, ma il Bayern Monaco fa sul serio: solo una maxi-offerta può far cambiare idea al Diavolo

vedi letture

Il Milan ha le idee molto chiare su Rafael Leao: per il ds Igli Tare e soprattutto il neo tecnico Massimiliano Allegri è assolutamente centrale nel nuovo progetto tecnico del Diavolo e quindi è assolutamente incedibile. Solo una cosa può cambiare questo scenario, cioè l'arrivo di una maxi offerta da 90-100 milioni di euro che potrebbe far cadere in tentazione il club di via Aldo Rossi.

TANTI ESTIMATORI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che a Leao, che nel contratto ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, gli estimatori non mancano di certo: nelle ultime settimane, per esempio, ci sono stati dei sondaggi da parte dell'Al Hilal, che ha messo sul piatto un quadriennale da oltre 20 milioni di euro a stagione, dell'Arsenal e del Liverpool, ma la società più calda sul fronte Leao resta il Bayern Monaco che cerca un attaccante esterno da mettere a sinistra in grado di saltare facilmente l’uomo per creare superiorità numerica in fase offensiva.

POCHI 60 MILIONI - L'identikit corrisponde perfettamente al portoghese per il quale i tedeschi hanno stanziato 60 milioni di euro. Difficile, anzi impossibile, che questa cifra basti per convincere il Milan a cedere Rafa: serve necessariamente un rilancio da parte dei bavaresi che dovranno arrivare almeno a 80 milioni di euro per far sedere il Diavolo al tavolo delle trattative. I rossoneri non vogliono l'inserimento di contropartite tecniche perchè, se proprio vogliono cedere Leao, vogliono monetizzare al massimo dalla sua vendita.