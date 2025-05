"Era una battuta": Redknapp si difende sull'imbarazzante frase su Tuchel

vedi letture

"Era uno scherzo, sapete, che è finito davvero male. Ma era solo uno scherzo. Gli auguro buona fortuna. L'Inghilterra ha giovani giocatori fantastici ": così in una intervista ad Al Arabiya News l'allenatore britannico Harry Redknapp si è difeso in merito ad una sua recente e contestatissima battuta rivolta nei confronti del nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra, Tomas Tuchel.

La dichiarazione incriminata.

Tomas Tuchel dal suo arrivo come nuovo commissario tecnico della Nazionale inglese ha trovato diverse resistenze, che non sono state scoraggiate dalla buona partenza almeno a livello di risultati con le vittorie ottenute contro Lettonia ed Albania. Questa la dichiarazione che è diventata motivo di imbarazzo per Redknapp in Patria: "Sarò onesto con voi, penso che sia una spia tedesca. Ve lo dico", si sente dire Redknapp in un video ottenuto da The Guardian. "Seriamente, è stato mandato qui per rovinarci (ha alzato la voce, ndr). È così. Ve lo dico, è come Lord Haw-Haw (William Joyce, ndr) durante la guerra: 'Abbiamo catturato i vostri migliori soldati', e cose del genere".