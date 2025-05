Pellegatti: "Guardo Yamal e mi chiedo perché Leao non stupisce. È un rimpianto"

vedi letture

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, è intervenuto così sul proprio canale Youtube toccando diversi temi. Questo un estratto delle sue considerazioni:

Yamal-Leao, le parole di Pellegatti

"Come classe certamente Yamal ne ha di più, però sto pensando a un Leao che come giocatore avrebbe potuto stupire ancora di più. Con una maggiore applicazione, ci avrebbe fatto divertire molto di più, ma senza paragoni. Guardavo a Yamal e mi chiedevo perché Leao non stupisce. E' un rimpianto".

Questa la programmazione televisiva delle prossime gare di Serie A del Milan, fra Sky e DAZN, fino alla 33ª giornata.

35ª giornata: Genoa-Milan, lunedì 5 maggio 2025 ore 20.45 (DAZN)

36ª giornata: Milan-Bologna, venerdì 9 maggio 2025 ore 20.45 (DAZN, Sky e NOW)

FINALE COPPA ITALIA

Milan-Bologna, mercoledì 14 maggio 2025 ore 21.00 (Mediaset)