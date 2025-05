Il rinnovo di Maignan prescinde dall'arrivo del nuovo direttore sportivo

Dopo un inizio di 2025 complicato, fatto di errori anche spesso decisivi (vedi quello a Rotterdam contro il Feyenoord), Mike Maignan è tornato ad essere 'Magic' con interventi decisivi che hanno permesso al Milan di portare a casa risultati importanti nel corso dell'ultimo periodo. A fronte di questo al termine di questa stagione il portiere francese dovrebbe tornare a sedersi al tavolo delle trattative con la dirigenza rossonera per discutere il suo rinnovo, messo quale mese fa in stand-by proprio a fronte di un rendimento non alla sua altezza.

La base per un accordo c'è: rinnovo fino al 2028 a 5 milioni di euro a stagione. Questa situazione deve essere però ancora vidimata dal club scrive questa mattina Tuttosport, con Giorgio Furlani che avrebbe voluto discutere di questa situazione insieme al nuovo direttore sportivo, ma il fatto che questo casting sia andando per le lunghe potrebbe "costringere" l'ad rossonero a concludere il rinnovo di Maignan coadiuvato dall'attuale organigramma dirigenziale.