Trionfo per Kessie! Gol e vittoria nella finale di AFC Champions League

vedi letture

È l’Al Ahli la squadra vincitrice della AFC Champions League, ovvero della Champions asiatica. I sauditi hanno battuto per 2-0 i giapponesi del Kawasaki grazie alle reti e al contributo di vecchie conoscenze del calcio europeo: a segno Galeno al 35’ e Kessie al 42’, entrambi gli assist sono stati invece firmati dall’ex Liverpool Firmino.

Nei turni precedenti l’Al Ahli aveva eliminato l’Al-Hilal, mentre il Kawasaki aveva avuto la meglio sull’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Si tratta del primo successo nella competizione per la formazione saudita.

"A volte il sogno deve aspettare. Sono orgoglioso di questa squadra e di tutto quello che abbiamo dato in campo. Grazie a tutti i tifosi che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto in ogni fase del percorso. Il vostro sostegno significa tutto per noi": aveva commentato Cristiano Ronaldo, dai propri canali social, l'eliminazione dell'Al Nassr dalla Champions League asiatica, arrivata proprio per mano del Kawasaki Frontale (che ha vinto 3-2)