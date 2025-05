Conferma per il 3-4-3, ma "non è che col modulo si fa tutto". Conceiçao al lavoro con vista finale

vedi letture

Mister Sergio Conceiçao ha preso la parola da Milanello per presentare in conferenza stampa la sfida di domani sera a Marassi contro il Genoa. La classifica non dà molte soddisfazioni anche in caso di vittoria, ma il Milan deve prepararsi bene al 14 maggio e, per farlo, deve puntare a vincere: "Il discorso che ho avuto fino adesso è che pensiamo partita per partita, migliorando cosa pensiamo ci sia bisogno di migliorare, cercando di essere una squadra più forte ogni giorno che passa. Pensiamo al Genoa domani e poi alle due col Bologna".

Clean sheet

Uno dei segreti per continuare a convincere è non subire gol, come in tre delle ultime quattro partite con il 3-4-3: "Si deve - ha dichiarato Conceicao - lavorare. Non è che col sistema si fa tutto. C'è un lavoro di squadra, lavoriamo su questo per dare continuità a questo livello. A livello offensivo la squadra ha dimostrato in tutte le partite di creare tanto. Poi l'equilibrio e la solidità difensiva ci è mancata. Stiamo lavorando su tutto questo, è importante non solo a livello di squadra ma anche sugli errori individuali che ad alti livelli non si possono commettere. Alla fine è il nostro lavoro quello di migliorare la squadra".

Conferme

Davanti a Maignan, non cambia la linea a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. Non cambiano nemmeno gli altri tre di centrocampo con la coppia Fofana-Reijnders e Theo largo a sinistra. Ad affiancare la punta - Gimenez o Abraham - i soliti Leao e Pulisic. Non ci sono dubbi: questi nove saranno i titolari nella finale di Coppa Italia del 14 maggio.