Ramazzotti: "Alle persone vicine e ai compagni, Theo non nasconde mai quanto sia legato a Milano e al Milan"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla situazione relativa al rinnovo con il Milan di Theo Hernandez: "Alle persone vicine e ai compagni Hernandez non nasconde mai quanto sia legato a Milano e al Milan. Lui e la sua famiglia stanno bene in città; in più, a parte qualche panchina punitiva con Fonseca e Conceiçao, dal 2019 la sua titolarità in rossonero non è mai stata messa in discussione. L’offerta di un top club europeo potrebbe fargli cambiare idea? Possibile, ma piuttosto c’è da chiedersi quale big sia disposta ad acquistarlo a dodici mesi dalla scadenza del contratto e dopo una stagione del genere. Ecco perché in questo momento, più che a preparare le valigie, Theo pensa a come riconquistare il Milan, del quale ha indossato anche la fascia da capitano".

OCCHIO AL REAL MADRID

Stando a quanto riferisce As, portale spagnolo, il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione. La rete di ricerca de le Merengues, tra i vari nomi, si stringe su Theo Hernandez del Milan. Il francese, che ha già giocato nel Madrid nella stagione 2017/18, è considerato dai blancos uno dei profili ideali: giocatore esperto con facilità di adattamento al contesto spagnolo e soprattutto con condizioni contrattuali favorevoli. Theo è in scadenza col Milan a giugno 2026 e al momento non c’è nessun accordo per un eventuale rinnovo: il prezzo del terzino, rispetto alle passate stagioni, è crollato.