Probabile formazione Milan: ballottaggio Jovic-Gimenez, confermata la linea a tre

È il momento della quartultima giornata di Serie A Enilive per il Milan che, domani sera alle ore 20.45, sarà ospite del Genoa allo stadio Luigi Ferraris. A livello di classifica nessuna delle due squadre ha grosse pretese: il Grifone è già salvo e tranquillo, il Diavolo potrebbe ancora rientrare in zona Conference League ma è complicato e tutte le energie mentali sono puntate sulla finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Dopo tre vittorie in quattro partite, un solo gol subito e nove fatti, Sergio Conceicao confermerà il 3-4-3 che sta accompagnando il Milan in questo finale di stagione. Il tecnico rossonero ha annunciato in conferenza stampa l'assenza dell'ultimo minuto di Abraham, Bondo e Sottil: per il affaticamento alla coscia, per il secondo trauma alla caviglia destra e per il terzo risentimento al muscolo otturatore. Nessuno dei tre sarà a disposizione per la trasferta ligure. Non dovrebbe essere convocato Emerson Royal che solo questa settimana è rientrato in gruppo dopo un lungo stop.

La linea difensiva davanti a Mike Maignan non cambierà e rimane quella ormai rodata delle ultime uscite: Tomori, Gabbia e Pavlovic. Anche a centrocampo dovrebbe rimanere tutto invariato con Fofana-Pulisic al centro e sulle fasce Jimenez e Theo Hernandez. Un piccolo dubbio potrebbe esserci per il ruolo di esterno destro con lo spagnolo che è in ballottaggio con Kyle Walker ormai recuperato. Davanti Pulisic e Leao sorreggeranno l'unica punta che potrebbe essere Luka Jovic, anche lui rientrato dopo i problemi alla schiena. Il centravanti è il dubbio maggiore della vigilia: il serbo se la gioca con Santi Gimenez che domenica scorsa è tornato al gol.

MILAN (3-4-3):

16 Maignan

23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

20 Jimenez 28 Fofana 14 Reijnders 19 Theo Hernandez

11 Pulisic 9 Jovic 10 Rafa Leao

A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 28 Thiaw, 32 Walker, 24 Florenzi, 42 Terracciano, 33 Bartesaghi, 80 Musah, 8 Loftus-Cheek, 79 Joao Felix, 21 Chukwueze, 7 Gimenez, 73 Camarda. Allenatore: Sergio Conceicao

Indisponibili: Abraham, Bondo, Sottil, Royal

Diffidati: Bondo, Hernandez, Leao

Squalificati: /

Ballottaggi: Jimenez-Walker, Jovic-Gimenez

DESIGNAZIONE ARBITRALE

Arbitro: Collu

Assistenti: Costanzo – Passeri

IV Uomo: Santoro

VAR: Gariglio

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE GENOA-MILAN

Data: lunedì 4 maggio 2025

Ora: 20.45

Stadio: Luigi Ferraris, Genoa

Diretta TV: Dazn, Zona Dazn

Web: MilanNews.it