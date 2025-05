live mn Conceiçao: "Abraham si è fermato per un problema fisico: con lui Bondo e Sottil"

Amici e amiche di MilanNews.it, a breve mister Sergio Conceiçao prenderà parola da Milanello per presentare in conferenza stampa la sfida di domani sera a Marassi contro il Genoa. Settimana positiva per il tecnico dopo la vittoria di Venezia visto che ha ritrovato in gruppo sia Jovic che Emerson Royal. Rimanete con noi per seguire tutte le dichiarazioni dell'allenatore rossonero.

13.33 - Comincia la conferenza

Il Genoa-Milan di domani che partita è?

"Il discorso che ho avuto fino adesso è che pensiamo partita per partita, migliorando cosa pensiamo ci sia bisogno di migliorare, cercando di essere una squadra più forte ogni giorno che passa. Pensiamo al Genoa domani e poi alle due col Bologna".

Ha trovato una formazione che le da garanzie. Come sta Jovic?

"Questa continuità e costanza che dobbiamo avere in squadra col nuovo modulo, lavoriamo giorno dopo giorno su questo: a livello difensivo, offensivo, a livello di equilibrio. I giocatori cominciano a conoscere meglio quello che vogliamo noi nella dinamica della squadra. Poi ci sono i contrattempi, magari per domani può arrivare qualcosa così com'è successo con Jovic a Venezia. Il mio sentimento è che tutti sono importanti, conto su tutti. Sono preparati per giocare, fiducia per tutti. Jovic sta meglio, ha fatto tre allenamenti con noi. Abraham si è fermato per un problema fisico: lui, Bondo e Sottil".

Vi gestirete in Serie A per la Coppa Italia?

"Non devo gestire niente. Ogni giorno che veniamo a lavorare qua c'è la responsabilità di lavorare per un club come il Milan. Il campionato è quello che è, ma abbiamo la responsabilità di dimostrare tutti i giorni qualità, una squadra diversa da quello che siamo stati in campionato a volte. Per quello stiamo lavorando. La gestione che gli altri allenatori fanno a me non dice niente. Capello lo rispetto molto, lui ha il suo pensiero e io il mio. Noi non gestiamo niente, poi la partita non è solo degli 11 che cominciano. Pensiamo partita per partita, è quello il nostro pensiero".

Theo e Leao sono tornati?

"La qualità dei giocatori del Milan la riconoscono tutti. Bisogna avere continuità. Ma parliamo di due giocatori che hanno già dimostrato e hanno già vinto uno scudetto al Milan: sono due tra i migliori al mondo. A volte le cose non girano come dovrebbero ma conta il momento: stanno bene, conto su di loro come su tutti gli altri".

Walker braccetto o laterale di centrocampo?

"Può fare tutte e due le posizioni. È una buona soluzione che conosca i due ruoli. Sta bene fisicamente, sta a disposizione come gli altri per poter aiutare la squadra".

Al momento chi tra Gimenez e Jovic?

"Hanno grandissime qualità. Poi sta a me decidere chi deve giocare, o se devono giocare insieme. Dipende dalla situazione. Hanno qualità interessanti per la squadra, diversi tra loro. Abbiamo fiducia in loro. Poi nel calcio in ogni momento può cambiare tutto. Guardiamo alle partite giorno per giorno, vedremo cosa succederà domani sera. Io lo so chi gioca eh, ma non lo dico ora".

Qual è il ruolo ideale per Alex Jimenez?

"Ha qualità. Deve migliorare a livello di concentrazione e continuità. È un ragazzo giovane e come tutti i giovani su questo piano del focus deve migliorare qualcosa. A livello tecnico e tattico capisce. È un bravo calciatore, deve continuare il suo percorso e crescere ogni giorno. Non solo nel suo allenamento ma anche fuori, per diventare un professionista di alto livello".

Qual è il ruolo migliore per Loftus-Cheek?

"È molto capace. Secondo me lui è nato come box-to-box. Poi dipende dalla partita, dalla strategia. Fisicamente è forte, arriva bene nell'area avversaria, tecnicamente molto buono. Ogni giorno sta meglio, contiamo su di lui per questo finale".

Come si mantengono i clean sheet in trasferta?

"Si deve lavorare. Non è che col sistema si fa tutto. C'è un lavoro di squadra, lavoriamo su questo per dare continuità a questo livello. A livello offensivo la squadra ha dimostrato in tutte le partite di creare tanto. Poi l'equilibrio e la solidità difensiva ci è mancata. Stiamo lavorando su tutto questo, è importante non solo a livello di squadra ma anche sugli errori individuali che ad alti livelli non si possono commettere. Alla fine è il nostro lavoro quello di migliorare la squadra".

C'è rammarico, rabbia o delusione per la classifica in Serie A?

"Sì, per tutto".

13.45 - Termina la conferenza.