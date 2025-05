MN - Le condizioni di Abraham, Sottil e Bondo: i dettagli sugli infortuni

Durante la conferenza stampa di questo pomeriggio Sergio Conceiçao ha confermato il recupero di Jovic, ma anche gli infortuni di Abraham, Sottil e Bondo: "Questa continuità e costanza che dobbiamo avere in squadra col nuovo modulo, lavoriamo giorno dopo giorno su questo: a livello difensivo, offensivo, a livello di equilibrio. I giocatori cominciano a conoscere meglio quello che vogliamo noi nella dinamica della squadra. Poi ci sono i contrattempi, magari per domani può arrivare qualcosa così com'è successo con Jovic a Venezia. Il mio sentimento è che tutti sono importanti, conto su tutti. Sono preparati per giocare, fiducia per tutti. Jovic sta meglio, ha fatto tre allenamenti con noi. Abraham si è fermato per un problema fisico: lui, Bondo e Sottil".

La redazione di MilanNews.it apprende che i problemi sofferti dai tre calciatori sono i seguenti:

MILAN, GLI INFORTUNATI

Riccardo Sottil: Risentimento al muscolo otturatore esterno di destra

Warren Bondo: Trauma alla caviglia destra

Tammy Abraham: Affaticamento al retto femorale della coscia destra. Da rivalutare nelle prossime 24 ore