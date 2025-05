Gasperini litiga con un giornalista in sala stampa: insulti e lancio del taccuino

vedi letture

Coda tesa dopo il 4-0 dell’Atalanta in casa del Monza, che ha portato all’aritmetica retrocessione dei padroni di casa e legittimato ulteriormente il terzo posto della formazione bergamasca. Nel post partita, il tecnico della Dea, Gian Piero Gasperini, ha perso le staffe, a margine della solita conferenza stampa.

Mentre andava via, Gasp ha incrociato un giornalista di Bergamo: la discussione si è subito accesa, alzando i toni, col tecnico che ha puntato l’indice verso il cronista. Scintille da entrambe le parti: “Ecco qua il fenomeno”, ha detto il giornalista, mentre Gasperini ha replicato con un “asino”.

Non proprio francese (“cogl…”) la replica del giornalista, con Gasp che a quel punto ha lanciato un taccuino e tirato rabbiosamente a terra una bottiglietta d’acqua. Chiusura dimenticabile, in realtà anche abbastanza breve (meno di 30 secondi), per una giornata sportivamente felice per la Dea e decisamente triste per il Monza.