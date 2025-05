Conceiçao, "all eyes on" Coppa Italia: ecco il piano di Sergio

Nel 1996 il noto rapper americano 2Pac cantava "All eyes on me", ma per questo finale di stagione gli occhi di Sergio Conceiçao sono tutti sulla Coppa Italia. Il tecnico del Milan vuole togliersi la soddisfazione di lasciare Milanello con due trofei vinti, cosa che un allenatore del Diavolo non riesce a fare dalla stagione 2007/2008.

Per questo motivo il portoghese avrebbe un piano ben preciso per permettere alla sua squadra di arrivare alla finale contro il Bologna in programma il prossimo 14 maggio nella miglior condizione possibile. Più nello specifico, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, contro il Genoa Conceiçao schiererà quella che oramai è diventata la sua formazione titolare, salvo poi fare ampio turnover venerdì contro il Bologna in quello che è un antipasto della partita del mercoledì seguente a Roma, così da non scoprire troppo le proprie carte.