MN - Bazzani su Santi Gimenez: "Il Milan ha investito una cifra importante e deve aspettarlo"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex attaccante e oggi allenatore Fabio Bazzani, ha detto la sua sul momento del Milan con il conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia che è già partito:

La Coppa Italia può confermare Conceiçao?

"Tra vincere e perdere una finale può passarci un palo, un episodio. Per questo dico che la conferma di un allenatore debba essere una scelta maturata nei mesi dalla società. Serve lungimiranza e la valutazione su Conceiçao dev'essere stabilita in base al valore del lavoro settimanale e nei risultati portati a casa in questi mesi".

La finale si gioca contro il Bologna, che hai commentato lunedì per DAZN. Che impressioni hai avuto dai felsinei e cosa ti aspetti in finale di Coppa Italia?

"Il Bologna è una squadra che si esalta tantissimo in casa, mentre a Udine ho visto una squadra molto sottotono nel primo tempo, ma che nel secondo tempo è salita come spesso gli è capitato nel corso della stagione. Per la finale mi aspetto un Bologna al massimo delle sue possibilità: la piazza freme, c'è voglia di giocarsela. Ma a differenza del Milan, il Bologna deve anche pensare al campionato perché si gioca un quarto posto e non può permettersi di mollare, considerando che le sfide contro la Juventus e la stessa partita di Milano prima della finale sono molto importanti".

Gimenez, Jovic, Abraham: su chi puntare oggi e per il futuro? Partiamo dal messicano

"Ha avuto un impatto importante, poi è andato in difficoltà e l'impatto col campionato italiano si sta rivelando complicato. Ma il Milan ha investito una cifra importante e deve aspettarlo. E sperare che possa avere dare il contributo che ci si aspetta".