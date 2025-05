MN - Bazzani: "Jovic è tecnicamente l'attaccante più forte del Milan. Se finisce in fiducia può diventare importante anche per il futuro"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex attaccante e oggi allenatore Fabio Bazzani, ha detto la sua sul momento del Milan con il conto alla rovescia per la finale di Coppa Italia che è già partito:

Jovic è la sorpresa di questo finale di stagione

"Tecnicamente è il più forte dei tre. Quello che vede il calcio meglio di tutti, un vero regista offensivo. Deve stare bene fisicamente, altrimenti diventa prevedibile e abulico. Ora ha una condizione fisica migliore e sta dimostrando di essere un giocatore che sa giocare a calcio come pochi e in area ha i guizzo. Se finisce in fiducia è un giocatore importante anche per il Milan del futuro".

Abraham si gioca la conferma

"Giocatore di grande fisicità ed esuberanza, si è dimostrato importante. È in prestito dalla Roma e questa sarà una questione che riguarda i due club".

A Roma chi vedi titolare?

"Difficile da dire, sono tre attaccanti diversi che sono diventati protagonisti in diversi momenti. Dipende da chi Conceiçao vedrà più in forma".