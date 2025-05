Le ultime sul fronte Bologna. La Gazzetta: "Ndoye e Holm: niente Juventus, Coppa Italia sì"

vedi letture

Il calendario che aspetta il Bologna è a dir poco proibitivo, ma è scontato pensare che le attenzioni fisiche e psicologiche della squadra di Vincenzo Italiano sono rivolte tutte alla finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma contro il Milan. Per quella data l'allenatore rossoblù dovrebbe avere a disposizione il gruppo quasi al completo, come confermano anche le ultime indiscrezioni che trapelano da Casteldebole.

Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Ndoye e Holm: niente Juventus, Coppa Italia sì". I due calciatori starebbero recuperando dai rispettivi infortuni, e i test fisici di questi ultimi giorni lasciano credere che per la finale di Roma potranno essere senza troppi problemi a disposizione di Vincenzo Italiano.