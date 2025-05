London Calling. Tuttosport: "Thiaw piace in Premier League"

La stagione sta volgendo al termine, e con essa cominciano ad uscire fuori le prime voci di calciomercato. Senza (ancora) un direttore sportivo è difficile pensare che il Milan possa cominciare a programmare le entrate, così come le uscite, anche se da come stanno andando le cose in queste ultime partite si può capire perfettamente chi lascerà Milanello in estate.

Ovviamente alla lista dei nomi "scontati" se ne potranno aggiungere degli altri anche in base alle offerta che arriveranno. E di questo ne ha parlato questa mattina Tuttosport, che ha svelato per l'appunto che "Thiaw piace in Premier League", al West Ham per l'esattezza, che potrebbe sfruttare l'insoddisfazione delle tante panchine del centrale tedesco per strapparlo al Milan e farlo approdare in Inghilterra.