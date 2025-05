It's British Time. La Gazzetta: "Walker e Loftus uomini di Coppa. Col loro recupero 24 trofei in campo"

vedi letture

Per questo finale di stagione Sergio Conceiçao ha recuperato sia Kyle Walker che Ruben Loftus-Cheek. In merito ai rientri dei due calciatori britannici, La Gazzetta dello Sport ha questa mattina titolato "L'ora dei big", anche perché la loro esperienza potrebbe tornare più che utile soprattutto in vista della finale di Coppa Italia in programma il prossimo 14 maggio a Roma contro il Bologna.

Ed è proprio su questo discorso che si è concentrata la rosea, scrivendo "Walker e Loftus uomini di Coppa. Col loro recupero 24 trofei in campo", 18 per l'ex Manchester City, 6 per l'ex Chelsea, che non sarà un vero e proprio uomo da finale come il connazionale, ma è quel tipo di giocatore che Conceiçao da sempre freme di avere a disposizione, perché convinto che possa fare la differenza in mezzo al campo.