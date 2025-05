Guarda chi si rivede. Il QS: "Emerson torna tra 'rivincita' e sirene turche"

Dopo 99 giorni di assenza Emerson Royal è tornato ad allenarsi insieme ai suoi compagni del Milan a Milanello. Il terzino francese ha esternato tutta la sua felicità anche con una storia Instagram, ma è difficile pensare che tornerà (subito) a fare il titolare come lo era prima dell'infortunio.

In merito a questo Il QS ha questa mattina titolato "Emerson torna tra 'rivincita' e sirene turche", anche perché proprio come gennaio, anche nella prossima estate di calciomercato il Milan valuterà offerte per il terzino brasiliano, oramai terzo nelle gerarchie di Sergio Conceiçao dietro al più esperto Kyle Walker ed il giovane Alex Jimenez.