Le ultime da Milanello. La Gazzetta: "Jovic spera di esserci con il Genoa. Emerson Royal di nuovo in gruppo"

La stagione del Milan dipenderà tanto, se non tutta, dai 10 giorni che la formazione di Sergio Conceiçao dovrà affrontare. Genoa, Bologna e ancora Bologna nella tanto attesa finale di Coppa Italia. Vincerla significherebbe rendere meno amara un'annata complicata, fatta da più bassi che alti, ma che comunque potrebbe terminare con due trofei in più in bacheca.

Sergio Conceiçao vuole salutare da vincente, e la fortuna vuole che avrà a disposizione praticamente il gruppo al completo. Scrive infatti questa mattina La Gazzetta dello Sport che "Jovic spera di esserci con il Genoa. Emerson Royal di nuovo in gruppo". Il brasiliano erano 99 giorni che non lavorare insieme ai suoi compagni di squadra, mentre l'attaccante, ancora alle prese con una lombalgia, potrebbe non essere forzato e dunque preservato in vista della finale del prossimo 14 maggio, dove con ogni probabilità scenderà in campo da titolare.