Il nuovo organigramma. Il CorSport: "Questione ds, entro fine mese la decisione"

In questo finale di stagione le questioni di campo sono ovviamente quelle più importanti, anche perché c'è una Coppa Italia da vincere per cercare di rendere meno amara questa complicata annata, ma guai a pensare che quello che sta invece accadendo dalle parti di Casa Milan non sia importante. Giorgio Furlani continua nella ricerca del nuovo direttore sportivo, figura che dopo l'abbaglio Fabio Paratici non è stata ancora individuata.

Tare e D'Amico, i nomi sono sempre gli stessi, con Il Corriere dello Sport che in merito a questo argomento ha così titolato stamane "Questione ds, entro fine mese la decisione". La speranza è che effettivamente questa telenovela possa concludersi parallelamente alla stagione, anche perché c'è da cominciare a programmare la prossima, dove il Milan spera di tornare ad essere protagonista.