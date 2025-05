Confermata la Supercoppa in Arabia. Il CorSera: "I nerazzurri non gradiscono"

vedi letture

Con una nota pubblicata ieri sui propri canali ufficiali, la Lega di Serie A ha confermato che anche la prossima edizione della Supercoppa Italiana si disputerà in Arabia Saudita. Il Milan è certo di parteciparvi per via della finale di Coppa Italia, avendo così la possibilità di difendere il titolo vinto lo scorso gennaio a Riyad in finale contro l'Inter.

Verosimilmente le avversarie saranno Bologna, Napoli ed Inter, tutt'altro che entusiasta di questa decisione. Scrive infatti questa mattina Il Corriere della Sera che "Supercoppa in Arabia, i nerazzurri non gradiscono", in quano temerebbero per i troppi impegni che si ritroveranno poi ad affrontare, proprio come successo quest'anno.