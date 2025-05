Verso Genoa-Milan: dubbio in attacco tra Abraham e Gimenez

Dopo la vittoria di Venezia e i due giorni di riposo concessi da Sergio Conceiçao, il Milan ha ripreso mercoledì pomeriggio gli allenamenti a Milanello e ha iniziato a preparare la prossima sfida in casa del Genoa in programma lunedì sera. Il focus primario è posto sulle condizioni di Luka Jovic, che si è fermato nel riscaldamento del match di domenica contro i veneti per una lombalgia che si era già palesata alla vigilia della gara in laguna. Il numero nove rossonero è in miglioramento, ma ha svolto ancora un allenamento personalizzato.

L'obiettivo di Conceiçao e dello staff medico milanista è quello di avere l’attaccante serbo al massimo per la finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio allo stado Olimpico di Roma contro il Bologna. Lunedì contro il Genoa, dunque, in attacco è aperto il ballottaggio tra Tammy Abraham e Santiago Gimenez come punta di riferimento nel 3-4-3 rossonero.

Questa la lista dei giocatori attualmente infortunati ed indisponibili del Milan in vista della sfida di lunedì sera contro il Genoa a Marassi.

Infortunati Milan

Luka Jovic: lombalgia acuta.