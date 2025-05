Lo Monaco su Tare: "Ha esperienza giusta e lo ha già dimostrato. Poi non mi sembra che ci siano chissà quali altri profili.."

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini per la rubrica "A tu per tu", Pietro Lo Monaco ha parlato dei temi legati al campionato di Serie A: "Scudetto? Napoli leggermente avvantaggiato, ma sarà testa a testa fino alla fine. Sia Inter che Napoli oggi hanno due belle gatte da pelare".

Se vincesse la Coppa Italia il Milan darebbe un senso alla stagione?

“No. Un trofeo mitiga un po’ i buchi però non inficia su una stagione non positiva”

Chi il direttore ideale per i rossoneri?

“Un buon direttore sportivo è importante che lo facciano lavorare e gli diano la possibilità di potersi esprimere. Altrimenti non risolverebbe nulla. Tare ha l’esperienza giusta di essere stato in una società di spessore con un presidente neppure tanto comodo. Poi non mi sembra che ci siano chissà quali altri profili".