Lecce contro la Lega: fischi all'inno e striscioni al Via del Mare

Lecce protesta ancora contro la Lega Serie A. Dopo la decisione di far disputare comunque il match contro l'Atalanta dopo la morte del fisioterapista Graziano Fiorita, i tifosi salentini hanno dato seguito alla protesta della società contro l'Atalanta (squadra in campo senza colori, stemmi né loghi al Gewiss Stadium) nel pre-partita di Lecce-Napoli: durante l'inno della Serie A, il Via del Mare tutto fischia e copre le note musicali.

Subito dopo il minuto di silenzio, preannunciato dalla società con una nota stampa, ma fatto in maniera speciale: le due squadre in cerchio nei pressi delle panchine e non a centrocampo. Tanti anche gli striscioni per tutto lo stadio, a cominciare dalla Curva Nord: "Lega Infame, Lecce ti schifa”, passando agli altri settori: "La Lega non è uguale per tutti".