Milan in trasferta, il rendimento della squadra fa sorridere Conceiçao: il dato statistico

Dopo il convincente successo sul campo del Venezia, il Milan si prepara a tornare in campo lunedì sera, sempre in trasferta al Ferraris di Genova per affrontare i rossoblù di mister Vieira. Con la mente già proiettata alla finale di Coppa Italia contro il Bologna, vero obiettivo di questo finale di stagione, Sergio Conceiçao e i suoi sanno che per mantenere alto il morale e salvaguardare un minimo di dignità sportiva sarà fondamentale chiudere il campionato nel modo più dignitoso possibile, cercando di conquistare il maggior numero di punti fino all’ultima giornata.

Milan in trasferta, Conceiçao può sorridere: il dato

Tra campionato e Coppa Italia, il Milan ha vinto le ultime tre trasferte senza subire alcun gol; i rossoneri non vincono quattro gare esterne di fila considerando tutte le competizioni da marzo 2024, mentre non vincono quattro match fuori casa, con annesso clean sheet nella stessa stagione, da dicembre 2003.

Il Genoa ha perso le ultime due partite di Serie A e nelle ultime tre non ha trovato la via del gol; i liguri non perdono tre gare di fila in campionato da ottobre 2024 e non rimangono a secco di gol per quattro turni consecutivi da febbraio 2022.