MN - Fedele consiglia il Milan: "Bisogna puntare su Conte o Fabregas, ma forse Cesc avrebbe bisogno di un altro step prima dei rossoneri"

Furio Fedele, storico giornalista del Corriere dello Sport è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra i tanti temi toccati quest'oggi, c'è sicuramente quello relativo al momento della squadra di Conceiçao, a poche ore dalla sfida di campionato contro il Genoa ma con la testa, inevitabilmente alla finale di Coppa Italia contro il Bologna. Queste le considerazioni di Fedele anche sul futuro dell’attuale tecnico rossonero:

E' cambiato qualcosa dopo Fonseca?

"Ma no, anzi si è andati verso il peggio. Lui e Conceiçao uno peggio dell'altro. Fonseca mi sembrava più che altro spaesato, mentre Conceiçao non ha saputo dare continuità dopo la parentesi Supercoppa".

Un allenatore per il futuro?

"Io ti dico o Conte o Fabregas. Forse lo spagnolo avrebbe bisogno di uno step in più tipo una Fiorentina o Bologna prima di allenare il Milan. Io spero in Fabregas, ma secondo me al Milan uno come Conte non lo vorrebbero.."