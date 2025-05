Serie A, ecco come cambia la classifica dopo l'anticipo del venerdì sera

Il Torino non è riuscito ad andare oltre l'1-1 in casa contro il Venezia, portandosi dunque momentaneamente a +2 sul Como e a +3 sull'Udinese, che però giocheranno nel weekend le loro rispettive partite. Per la squadra di Di Francesco invece la situazione è decisamente peggiore: i lagunari sono attualmente al 18° posto a -1 dal Lecce, che occupa l'ultima posizione valida per restare in Serie A, e a +1 sull'Empoli. Di seguito la classifica aggiornata:

CLASSIFICA

1. Napoli 74 punti (34 partite giocate)

2. Inter 71 (34)

3. Atalanta 65 (34)

4. Juventus 62 (34)

5. Bologna 61 (34)

6. Roma 60 (34)

7. Lazio 60 (34)

8. Fiorentina 59 (34)

9. Milan 54 (34)

10. Torino 44 (35)

11. Como 42 (34)

12. Udinese 41 (34)

13. Genoa 39 (34)

14. Cagliari 33 (34)

15. Hellas Verona 32 (34)

16. Parma 32 (34)

17. Lecce 27 (34)

18. Venezia 26 (35)

19. Empoli 25 (34)

20. Monza 15 (34)